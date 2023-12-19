Осинькин: мне льстило, что Абрамовичу было интересно моё мнение по поводу «Челси»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал про своё общение с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Да, я долго общался с Абрамовичем. Он был одним из руководителей фонда „Национальная академия футбола“, который финансировал академию в Тольятти. Часто он вызывал меня на встречи, мы несколько раз были в Англии. Были возможности для стажировок и матчевых встреч. Много раз мы встречались и в Москве просто для того, чтобы рассказать о ситуации в академии.

Я давал советы Абрамовичу по «Челси»? Наверное, всё-таки интересовался, чтобы советы давать… Ему было интересно мнение со стороны. Мне всегда льстило, что его интересовало моё мнение», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.