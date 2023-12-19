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Осинькин: фанаты «Челси» будут любить Абрамовича даже в нынешней политической ситуации

Осинькин: фанаты «Челси» будут любить Абрамовича даже в нынешней политической ситуации
Роман Абрамович
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу того, что российский бизнесмен Роман Абрамович был вынужден продать футбольный клуб «Челси».

«Жизнь несправедлива. То, как у него забрали „Челси“, — некрасиво. За то, что он сделал для этого проекта, думаю, даже в столь сложной для нас с точки зрения политики страны болельщики „Челси“ будут его любить. Это было не просто вложение денег, а вложение и знаний, и души», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому предпринимателю Тодду Боули за € 4,82 млрд. Российский бизнесмен владел лондонским клубом почти 20 лет. Он был вынужден продать «Челси», так как на клуб накладывались санкции АПЛ из-за национальности владельца.

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