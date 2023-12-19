Ломаев: Карпин ближе общается с игроками, с Осинькиным нельзя поговорить на любую тему

Вратарь «Крыльев Советов» и сборной России Иван Ломаев рассказал, в чём состоит разница между главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным и наставником российской национальной команды Валерием Карпиным.

«В сборной всегда сложнее работать. Меньше времени, игроки приезжают из разных клубов, с разной готовностью.

Карпин ближе общается с игроками. Один раз я чудом поехал (смеётся). Ехали в поезде, был удивлён, что он заходил ко всем в купе и разговаривал на любые темы. С нами, которые впервые поехали, начал общаться. Для меня это было в новинку, потому что с Игорем Витальевичем нет такого, что ты можешь пообщаться на любую тему. Он держит дистанцию, рабочие отношения», — сказал Ломаев в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Ломаев впервые был вызван в сборную России тренерским штабом Карпина в сентябре 2022 года. Однако на текущий момент голкипер ещё не успел дебютировать за главную сборную страны. В «Крыльях Советов» 24-летний вратарь выступает с лета 2020 года. В тот же период самарский клуб возглавил Осинькин.