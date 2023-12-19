Осинькин: всего третий год работаю в РПЛ, рано говорить, что засиделся

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о конкуренции с российскими топ-клубами, а также заявил о том, что ему, клубу и тренерскому штабу есть куда расти.

«Когда брать трофеи? ПФЛ, ФНЛ, по юношеским соревнованиям я несколько раз был чемпионом России, с трофеями всё хорошо. Конкурировать в Самаре с ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком» — сложно. Мы все амбициозные, но на сегодняшний день, значит, недостаточно себя проявили, и так сложились обстоятельства.

Нам нужно быть здесь. Я всего третий год работаю в РПЛ, рано говорить, что засиделся. Нам ещё есть куда прогрессировать, становиться с ребятами, клубом и тренерским штабом сильнее», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023). В нынешнем сезоне «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.