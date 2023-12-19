Осинькин рассказал, как Абрамович подарил ему машину

Российский тренер Игорь Осинькин рассказал, как бывший владелец «Челси» Роман Абрамович подарил ему автомобиль. Напомним, Абрамович был одним из руководителей фонда «Национальная академия футбола», а Осинькин работал в этой академии на тренерской должности.

«Абрамович подарил мне машину? Да. Наверное, в тот момент, когда я мог уйти, но остался в академии. На самом деле не было такого, что пообещали машину за то, что не уйду. Сначала попросили не уходить, я согласился, и дальше всё само получилось. Меня отблагодарили. Что за машина? Audi Q5», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в прошлом году Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» американскому предпринимателю Тодду Боули за € 4,82 млрд. Российский бизнесмен владел лондонским клубом почти 20 лет.