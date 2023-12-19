Осинькин — о лишнем весе: это моё слабое место, я заедаю стресс

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём лишнем весе и о проблемах с похудением. Специалист назвал это своим слабым местом.

«Не курю, не пью. К сожалению, люблю покушать и не контролирую это — моя слабость. С переменным успехом работаю с диетами. Сейчас был сложный отрезок времени, и я стал немного больше, чем раньше.

Как с этим борюсь? Никак. Обычно борюсь в межсезонье, там я могу похудеть. Самый большой прогресс в похудении был в период пандемии, сбросил где-то 8 или 10 кг. Тут не надо говорить количеством, главное, чтобы это не остановилось.

У каждого своё слабое место, у меня оно здесь. Уверен, у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужно брать большую паузу в работе, чего я не хочу. Да, я заедаю стресс», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.