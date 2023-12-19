Осинькин: был интерес от «Спартака» и «Динамо», со мной связывались, но без конкретики

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что с ним контактировали топ-клубы РПЛ.

«Слухи про «Спартак», «Динамо» и про то, что я прервал переговоры? Не было, чтобы я прерывал. Всё это было не настолько конкретно. Да были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более. У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться.

Настырнее всего была Зарема Салихова и «Спартак»? Я не знаком с ней», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.