Осинькин: сейчас мне нет смысла менять команду, меня всё устраивает в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о возможном уходе из клуба. По словам специалиста, его всё устраивает в самарской команде и он не видит смысла уходить.

«Если ничего не произойдёт, с удовольствием отработаю в „Крыльях“ свой контракт и даже больше. Меня здесь всё устраивает. Благодарен людям, которые ко мне хорошо относятся. Сейчас нет смысла менять [команду]. Не только есть результаты и уважение ко мне, но и прогресс в развитии клуба», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.