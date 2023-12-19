Де Кетеларе — о футболе Гасперини: мы всегда находимся в правильном положении

Бельгийский полузащитник Шарль Де Кетеларе, проводящий сезон-2023/2024 в аренде в «Аталанте» из «Милана», высказался о главном тренере команды из Бергамо Джане Пьеро Гасперини.

«У него очень чёткие тактические элементы, и это вселяет в нас уверенность. Мы всегда находимся в правильном положении, и именно поэтому мы создаём так много.

Возможный выкуп «Аталантой» в конце сезона? Мне здесь хорошо, я был бы рад расти здесь, но сейчас декабрь и я не думаю о следующем сезоне», — приводит слова футболиста Milan News со ссылкой на DAZN.

Игрок является воспитанником «Брюгге», за который провёл три сезона. За это время он сыграл в 120 матчах, забил 25 голов и отдал 18 голевых передач. Молодой бельгиец перешёл в «Милан» в 2022 году за € 35,5 млн. В своём первом сезоне в Италии он смог записать на свой счёт лишь один ассист.

В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 19 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.