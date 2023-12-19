Игрок «Локомотива» Митай стал обладателем награды «Честь нации в футболе»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай вместе с игроками национальной команды стал обладателем награды «Честь нации в футболе». Футболисты удостоились данного приза за то, что квалифицировались в основную часть чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Албании на своём официальном сайте.

Титул «Честь нации в футболе» является высшим титулом, присваиваемым ассамблеей Албанской федерации футбола.

20-летний Митай принял участие в семи матчах сборной в отборочном турнире чемпионата Европы — 2024, проведя на поле 630 минут.

Напомним, сборная Албании боролась за выход на чемпионат Европы — 2024 в квартете E с командами Чехии, Польши, Молдавии и Фарерских островов. Албанцы заняли первое место, набрав после восьми туров 15 очков. Последний раз команда принимала участие в Евро в 2016 году.