Трансферная стоимость Мудрика упала на € 20 млн с момента прихода игрока в «Челси»

Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вингера «Челси» Михаила Мудрика понизилась с € 60 млн до € 40 млн с момента прихода украинского футболиста в клуб в январе текущего года.

Мудрик перешёл из «Шахтёра» в «Челси» за € 100 млн. В период с января 2023 года в составе лондонского клуба футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

В нынешнем сезоне 22-летний вингер сыграл в 16 матчах во всех соревнованиях, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Действующее трудовое соглашение Мудрика с «Челси» рассчитано до июня 2031 года.

Напомним, ранее появились статистические данные, согласно которым в нынешнем сезоне АПЛ Мудрик является лидером по количеству успешных обводок в среднем за матч.