Стали известны подробности переговоров ЦСКА по защитнику Граму

Тунисский «Сфаксьен» пока не принял предложения ЦСКА по защитнику Граму. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Предложение было отправлено в начале прошлой недели, но в «Сфаксьене» 15 декабря произошла смена руководства: далеко не факт, что с новым руководством переговоры будут протекать в том же ключе.

В ЦСКА Грама котируют, но это только одна из кандидатур, по которым ведётся работа. Усиление позиции центрального защитника сейчас не находится на первом месте, потому что Дивеев вернётся зимой, а по Роше предложений нет. ЦСКА и Виллиан тоже расставаться не планируют», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА сделал предложение на € 1,6 млн за трансфер 22-летнего центрбека Грама, которым прошлым летом интересовался «Зенит».