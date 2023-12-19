Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности переговоров ЦСКА по защитнику Граму

Стали известны подробности переговоров ЦСКА по защитнику Граму
Аудио-версия:
Комментарии

Тунисский «Сфаксьен» пока не принял предложения ЦСКА по защитнику Граму. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Предложение было отправлено в начале прошлой недели, но в «Сфаксьене» 15 декабря произошла смена руководства: далеко не факт, что с новым руководством переговоры будут протекать в том же ключе.

В ЦСКА Грама котируют, но это только одна из кандидатур, по которым ведётся работа. Усиление позиции центрального защитника сейчас не находится на первом месте, потому что Дивеев вернётся зимой, а по Роше предложений нет. ЦСКА и Виллиан тоже расставаться не планируют», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА сделал предложение на € 1,6 млн за трансфер 22-летнего центрбека Грама, которым прошлым летом интересовался «Зенит».

Материалы по теме
Сперцян — в «Юве», Гарре — в «Фиорентине», Вендел — на родине. Трансферные слухи РПЛ. LIVE
Live
Сперцян — в «Юве», Гарре — в «Фиорентине», Вендел — на родине. Трансферные слухи РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android