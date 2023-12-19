Нападающий ЦСКА Чалов может перейти в «Марсель»

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов может перейти во французский «Марсель». Россиянин является одним из двух кандидатов на усиление атакующей линии провансальского клуба, информирует издание La Tribune Olympienne в соцсетях.

Согласно сведениям источника, помимо Чалова, «Марсель» рассматривает Артура Кабрала из «Бенфики». Однако в случае с ним возможен лишь вариант аренды. В случае с Чаловым берётся во внимание факт, что до конца его контракта с ЦСКА остался всего год. Кроме того, агентство, которое ведёт дела Фёдора, имеет хорошие отношения с руководством «Марселя». Этот факт также может сыграть на руку сторонам в переговорном процессе.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.