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Шамиль Газизов высказался о товарищеских матчах сборной России

Шамиль Газизов высказался о товарищеских матчах сборной России
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мыслями о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России с любым соперником.

«Мы должны играть с любой командой и сборной. Мы не должны отказываться. Сборная должна жить и существовать. Кто с нами хочет играть, должны принимать их вызов», — сказал Газизов в интервью YouTube-каналу махачкалинского клуба.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. Аналогичная ситуация с отстранением наблюдается и в других видах спорта, особенно командных.

С момента отстранения сборная России провела ряд товарищеских матчей. В последней такой игре россияне разгромили команду Кубы со счётом 8:0.

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