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«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей в ночную смену

«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей в ночную смену
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).

Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— наличие бесперебойного доступа в интернет;
— уверенные знания в области спорта.

Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию (в промежуток с 1:00 до 9:00 по московскому времени);
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.

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