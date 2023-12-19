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«Чемпионату» требуются сотрудники в службу новостей в ночную смену

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).

Требования:

— опыт работы в интернет-изданиях (желательно);

— оперативность;

— внимательность;

— знание английского языка;

— наличие бесперебойного доступа в интернет;

— уверенные знания в области спорта.

Обязанности:

— написание и публикация новостей;

— работа с российскими и зарубежными источниками;

— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:

— ежемесячная фиксированная оплата труда;

— постоянный контакт с руководителем отдела;

— график работы — по согласованию (в промежуток с 1:00 до 9:00 по московскому времени);

— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.