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«Ювентус» хочет перехватить у «Зенита» 18-летнего Миятовича

«Ювентус» хочет перехватить у «Зенита» 18-летнего Миятовича
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«Ювентус» проявляет заинтересованность в приобретении нападающего сербской «Црвены Звезды» Йована Миятовича, которым также интересуется санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство «Ювентуса» высоко оценивает талант 18-летнего футболиста. Особое впечатление на боссов туринского клуба Миятович произвёл, оформив хет-трик в матче со «Спартаком» из Суботицы (1:4), тем самым став самым молодым футболистом, забившим три мяча в одном матче сербского чемпионата. При этом подчёркивается, что сам игрок изъявил желание перейти в нидерландский «Фейеноорд».

Напомним, в нынешнем сезоне Миятович принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и двумя результативными передачами.

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