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На защитника «Зенита» Ренана появился новый претендент

На защитника «Зенита» Ренана появился новый претендент
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«Сан-Паулу» наблюдает за ситуацией вокруг защитника «Зенита» Роберта Ренана. Бразильский клуб хочет усилить позицию центрального защитника и прорабатывает несколько вариантов, информирует журналист Габриэль Са.

Согласно сведениям источника, «Интернасьонал» уже близок к подписанию Ренана, однако «Сан-Паулу» пытается узнать, как далеко зашли переговоры «Интера» с «Зенитом» и можно ли в них вмешаться.

Напомним, ранее появилась информация, что английский клуб «Вест Хэм Юнайтед» согласовал переход Ренана, однако в последний момент переговоры застопорились. При этом сообщалось, что Ренан хочет уйти из «Зенита», а российский клуб не собирается удерживать игрока. На подписание Роберта претендует ряд бразильских, испанских и английских клубов.

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