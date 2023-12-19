«Иногда неприятно быть тренером этого клуба». Хави — о специфике работы в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о своей работе в каталонском клубе в нынешнем сезоне.

«Я верю в то, что я делаю. Я самый ответственный и позитивный человек, не лишённый волнения. Думаю, что мы можем провести отличный сезон. Иногда неприятно быть тренером «Барселоны», но если ты хочешь стать элитным специалистом, то тебе придётся с этим мириться. Действительно верю в то, что мы делаем», — приводит слова Хави Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Хави подверг критике испанских журналистов за то, что они формируют негативный фон вокруг «Барселоны», несмотря на то, что команда продолжает борьбу за четыре трофея, разыгрываемые в сезоне.

После 17 туров чемпионата Испании подопечные Хави набрали 35 очков и на текущий момент занимают третье место в Ла Лиге.

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