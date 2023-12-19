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Тренер «Барселоны» Хави: моё будущее в клубе? Увидим в конце сезона

Тренер «Барселоны» Хави: моё будущее в клубе? Увидим в конце сезона
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, переживает ли он из-за того, что может быть уволен из каталонского клуба.

«Я очень спокоен на этот счёт. Я пользуюсь доверием президента, Деку и футболистов. В конце сезона посмотрим», — приводит слова Хави итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых в лице президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку провели встречу для того, чтобы оценить работу Хави и обсудить целесообразность его увольнения.

После 17 туров чемпионата Испании подопечные Хави набрали 35 очков и на текущий момент занимают третье место в Ла Лиге. Также под руководством испанского специалиста «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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