«Уверены, что пройдём дальше». Хави — о матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде предстоит встретиться с итальянским «Наполи».

«Они являются действующими чемпионами Италии, а мы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании. Они находятся в аналогичной ситуации с нами. Посмотрим, в каком состоянии будут обе команды в феврале. Это будет сложно, но мы уверены, что пройдём», — приводит слова Хави AS.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 февраля в Неаполе. Ответная игра состоится 5 марта в столице Каталонии.

После шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 12 очков и вышла из квартета H с первого места. В свою очередь, «Наполи» заработал десять очков и прошёл в 1/8 финала со второго места.