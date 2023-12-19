Экс-наставник «Тоттенхэма» в ближайшее время возглавит «Ноттингем»

«Ноттингем Форест» в ближайшее время назначит на пост главного тренера клуба экс-наставника «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 49-летний наставник в данный момент осуществляет перелёт до Англии. Переговоры между ним и представителями английского клуба находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что по прибытию португалец скорее всего подпишет с «Ноттингемом» контракт и сменит на посту главного тренера Стива Купера.

На данный момент Санту возглавляет саудовский «Аль-Иттихад». В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Саудовской Аравии. Помимо «Аль-Иттихада», португальский специалист на протяжении карьеры возглавлял такие клубы, как «Риу Аве», «Порту», «Валенсия», «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».