Сергей Бурунов рассказал, как он стал болельщиком ЦСКА

Актёр Сергей Бурунов, звезда телешоу «Большая разница», сериалов «Полицейский с Рублёвки» и «Слово пацана», рассказал, как он стал поддерживать московский ЦСКА.

«Меня судьба к этому подводила. Близкие люди, которые встречались на пути, были болельщиками ЦСКА. Когда я работал в театре сатиры, там был администратор — ярый болельщик ЦСКА. С виду — интеллигентный человек, отзывчивый. Но стоило выпить немного алкоголя, как из этого человека вырывалась [кричалка] „Атомная бомба“.

Я спрашиваю: «Это что такое?», он отвечает: «Ты ничего не понимаешь, это ЦСКА, это наша кричалка». Думаю, вот это дух. Он начал рассказывать, а она до бесконечности. Запомнил это на всю жизнь. У меня и племянник болел за ЦСКА. Интеллигент, но как только начинался матч...", — сказал Бурунов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

По итогам прошедшей части сезона ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 18 проведённых матчей.