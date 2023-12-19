Алдонин — об интересе «Марселя» к Чалову: для него это был бы шикарный опыт

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный интерес со стороны «Марселя» к форварду армейцев Фёдору Чалову.

«Безусловно, для Чалова это был бы хороший опыт. Он уже заматерел, показывает зрелый и качественный футбол. Лига 1 — очень интересный чемпионат. Там уже и Александр Головин в «Монако» играет на ведущих ролях. Для Чалова это был бы шикарный опыт.

После аренды в «Базель» Чалов прибавил с точки зрения опыта. Он вышел из зоны комфорта, немножко по-другому стал относиться к образу жизни, к профессии, какие-то моменты он мог пересмотреть. Сейчас он прибавил в стабильности, мастерстве, понимании, стал больше действовать в подыгрыше. Та поездка пошла ему на пользу», — приводит слова Алдонина Legalbet.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.