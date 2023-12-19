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Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход Чалова из ЦСКА зимой

Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход Чалова из ЦСКА зимой
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном уходе форварда Фёдора Чалова из стана армейцев.

«Эту ситуацию надо рассматривать с разных позиций. Первое — это желание самого футболиста уехать зарубеж. Второе — мнение клуба отпустить его. Ну и финансовая составляющая. Если за него платят хорошие деньги, то надо вспомнить фразу: есть такое предложение, от которого нельзя отказываться. Ещё надо будет смотреть, кого за эти деньги можно приобрести. Если всё это совпадает, то предложение может быть и рассмотрено, но я думаю, что на сегодняшний момент эта тема закрыта. По крайней мере до лета.

Помимо этого, мы точно не знаем, что с деньгами у ЦСКА. То есть если клубу необходимы деньги и будет соответствующее предложение, то естественно руководство может на это пойти», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Сообщалось об интересе к Фёдору Чалову со стороны французского «Марселя», «Трабзонспора» и нескольких других турецких клубов. В текущем сезоне российский нападающий принял участие в 17 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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