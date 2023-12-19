Почеттино: трофеи необязательны для того, чтобы называться элитным тренером

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об аспектах, влияющих на определение тренерского уровня.

«Чтобы быть элитным тренером, завоевывать трофеи необязательно. Многие элитные тренеры до сих пор не выигрывали титулы. Некоторые до сих пор находятся на пути к этому. Нужно оказаться в нужном клубе и в нужный момент, обладать целым набором качеств, которые необходимо для побед.

Важно проанализировать каждый отдельно взятый проект и сказать, сможете ли вы реализовать все свои обещания. Это гораздо важнее для любого клуба, так как придаёт ему силы. Лично я на все 100% верю в проект «Челси», – приводит слова Почеттино Goal.com.

На данный момент «Челси» под руководством Почеттино занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 22 очка после 17 туров. В четвертьфинале Кубка лиги лондонцы на домашнем стадионе сразятся с «Ньюкаслом».