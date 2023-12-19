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«Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00

«Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
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Во вторник, 19 декабря, состоится матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встретятся японская «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хоаишом. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира - 2023 . 1/2 финала
19 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал клубного чемпионата мира, где сразится с бразильским «Флуминенсе». Проигравший, в свою очередь, поборется с египетским «Аль-Ахли» за третье место.

Решающий матч турнира состоится в пятницу, 22 декабря. Начало игры в 21:00 мск. В прошлом году победителем соревнования стал мадридский «Реал».

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