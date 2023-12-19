Вратарь «Реала» Куртуа принял решение пропустить Евро-2024

Голкипер сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа не сыграет на Евро-2024. Игрок хочет полностью восстановиться от разрыва крестообразной связки колена.

«Из-за травмы я пропущу Евро-2024. Сначала мне нужно восстановиться на 100%, и здесь лучше не обозначать каких-то дат. Если мне повезёт, возможно, я смогу провести один матч в мае. Но даже в таком случае нельзя подготовиться на 100% к столь большому турниру», — написал Куртуа в своих социальных сетях.

Отметим, что в августе текущего года Тибо Куртуа диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сейчас игрок сборной Бельгии продолжает процесс восстановления.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут десять немецких городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.