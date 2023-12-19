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Тарханов считает, что уход Фёдора Чалова из ЦСКА скажется на команде

Тарханов считает, что уход Фёдора Чалова из ЦСКА скажется на команде
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Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова из московского ЦСКА.

«У ЦСКА ещё Заболотный есть. Конечно, если Чалов уйдёт, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон. Разговор, скорее, о летнем трансферном окне. Точной информации на данный момент нет, поэтому обсуждать детали нет смысла. Если это и произойдет, то армейцы купят кого-нибудь на замену. Или за рубежом или своего найдут», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что к форварду сборной России и московского ЦСКА Фёдору Чалову проявляют интерес турецкий «Трабзонспор» и французский «Марсель».

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