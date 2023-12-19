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В ЦСКА прокомментировали трансфер Тамерлана Мусаева из «Балтики»

В ЦСКА прокомментировали трансфер Тамерлана Мусаева из «Балтики»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе в московский клуб нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Наши скауты давно наблюдали за Тамерланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы все равно не перестаем следить за их развитием, поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках. Уже на профессиональном уровне по существу были оценены его качества как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе и на внутреннем рынке.

Считаем, что у Тамерлана есть всё, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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