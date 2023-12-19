Агуэро: у «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» есть шанс на победу в АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о главных претендентах на чемпионский титул в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Никогда нельзя недооценивать «Манчестер Юнайтед». Они являются одной из главных угроз чемпионскому титулу «Манчестер Сити». Претендентом на титул является и «Тоттенхэм», который стал значительно лучше под руководством Постекоглу. У «Ньюкасла» тоже есть неплохие шанс на победу, даже несмотря на их непостоянные результаты. Эта команда всегда заточена на борьбу», – приводит слова Агуэро Goal.com.

На данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты набрали 39 очков после 17 туров. На второй и третьей строчке идут «Ливерпуль» и «Астон Вилла». «Манчестер Сити», в свою очередь, занимает лишь четвёртое место. Отставание «горожан» от лидирующего «Арсенала» — пять очков.