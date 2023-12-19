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Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму
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Полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Педри получил травму. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Хави Мигель.

По сведениям источника, у игрока мышечный дискомфорт. Полузащитник сине-гранатовых пропустит матч с «Альмерией» в чемпионате Испании и товарищескую игру в Далласе. Ожидается, что испанец вернётся в строй через две недели.

Отметим, что для Педри это второе повреждение в нынешнем сезоне. Ранее из-за травмы подколенного сухожилия полузащитник каталонской «Барселоны» пропустил 71 день.

Напомним, в этом сезоне 21-летний Педри принял участие в 11 матчах сине-гранатовых. Ему удалось записать на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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