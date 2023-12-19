«Глупый игрок». Болельщики «Клермона» возмущаются взятым в аренду у «Спартака» Николсоном

Болельщики «Клермона» в социальных сетях раскритиковали игру нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, который летом был арендован французским клубом у красно-белых до конца текущего сезона.

«Худший новичок „Клермона“? Однозначно, это Шамар Николсон», — написал болельщик Zoltan;

«На данный момент у „Клермона“ худший — Шамар Николсон», — ответил LeVraiClaude63;

«Николсон за 5 минут сумел подтвердить нам, что он глупый игрок. У него дерьмовая обработка мяча, он дерьмово принял мяч от Бутоббы и после этого он ещё что-то говорил ему», — отреагировал фан-клуб команды под названием Clermont Football Club.

Напомним, в текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в 12 матчах «Клермона». Ямайский нападающий забил один гол и сделал две результативные передачи.