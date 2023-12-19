«Балтика» попрощалась с Тамерланом Мусаевым, ставшим игроком ЦСКА

Сегодня, 19 декабря, московский ЦСКА объявил о подписании 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева. Пресс-служба калининградской «Балтики», из которой ушёл футболист, опубликовала видео с его хайлайтами под трогательную музыку.

«Спасибо! Ты проделал огромный путь. Шаг за шагом становился сильнее. Здесь. В Калининграде. Ты вёл нас вперёд к нашей большой цели. Удачи и спасибо за всё!», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале «Балтики».

В общей сложности Тамерлан Мусаев принял участие в 80 матчах за калининградский клуб во всех официальных турнирах. В этих проведённых играх он отметился 19 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его € 700 тыс.