«Лейпциг» намерен приобрести хавбека «Наполи» Элмаса

Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб зимой попытается подписать македонского хавбека. «Быки» готовы предложить «Лейпцигу» € 25 млн за 24-летнего футболиста. Отмечается, что сам игрок заинтересован в смене команды.

Элмас выступает за «Наполи» с 2019 года. В текущем сезоне македонец провёл за «партенопейцев» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 26 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Лейпцига» к вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо.