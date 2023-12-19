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«Лейпциг» намерен приобрести хавбека «Наполи» Элмаса

«Лейпциг» намерен приобрести хавбека «Наполи» Элмаса
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Полузащитник «Наполи» Элиф Элмас в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб зимой попытается подписать македонского хавбека. «Быки» готовы предложить «Лейпцигу» € 25 млн за 24-летнего футболиста. Отмечается, что сам игрок заинтересован в смене команды.

Элмас выступает за «Наполи» с 2019 года. В текущем сезоне македонец провёл за «партенопейцев» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 26 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Лейпцига» к вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо.

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