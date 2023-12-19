Форвард «Спартака» Николсон: средне оцениваю свои первые месяцы во Франции

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон, арендованный французским «Клермоном», оценил уровень своей игры в Лиге 1.

«Как я оцениваю свои первые месяцы здесь? Я бы сказал, что средне, мне нужно делать гораздо больше. Чемпионат очень требовательный, он сложен и для меня, и для клуба. Мы должны знать, что нужно страдать, чтобы добиться успеха. Мы должны сохранять правильное мышление и сосредоточиться на себе. Если бы нам повезло, мы могли бы уже оказаться за пределами зоны вылета. Но это в прошлом, нам надо смотреть в будущее. Тренер показал мне, что верит в меня. Я мотивирован выкладываться на полную и работать, даже если не забиваю. Я не переживаю из-за голов, мне просто нужно больше работать», – приводит слова Шамара So Foot.

Напомним, Николсон в этом сезоне чемпионата Франции забил один гол и сделал две результативные передачи за 12 матчей. «Клермон» после 16 туров Лиги 1 занимает последнее место в турнирной таблице.