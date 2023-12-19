Дьяков: даже по меркам РПЛ Чалов не супер-топ, но вариант с Турцией стоит рассмотреть

Экс-защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

«Какой-никакой европейский опыт у Чалова есть, поэтому почему бы не попробовать снова, если будет возможность и реальное предложение. Но я бы не сказал, что Чалов супер-нападающий. Да, возможно, неплохой, но даже по меркам РПЛ не супер-топ.

Вариант с Турцией точно рассматривать стоит, если правда туда позвали. Из топ-5 европейских чемпионатов не думаю, что будет масса предложений. Турция может стать неким трамплином в лиги посерьёзнее. Расти и раскрываться в чемпионате Турции можно спокойно», — приводит слова Дьякова Legalbet.

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.