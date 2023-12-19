Агент Ленини: будущее Кевина в «Краснодаре»? Мы стараемся найти для него новый клуб

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем своего клиента в стане южан.

«Будущее Ленини в «Краснодаре»? Мы стараемся найти для него сейчас новый клуб. Надеюсь, что после паузы он не будет в «Краснодаре», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой:

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подписании Ленини заинтересован «Пари Нижний Новгород».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Кевин Ленини сыграл в 15 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его действующее трудовое соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года.