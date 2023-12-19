Источник: Слуцкий возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий продолжит свою карьеру в Китае. Об этом у себя в своих социальных сетях сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, Слуцкий договорился о контракте с клубом «Шанхай Шэньхуа». Вместе с ним на работу в китайскую Суперлигу отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Ожидается, что до конца декабря они вылетят в Шанхай, чтобы подписать контракт с местной командой.

Отметим, что последним клубом Леонида Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял до ноября 2022 года. Сейчас тренер занят активной деятельностью в медиаполе.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Китая по футболу «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 очка. Он занял пятое место в турнирной таблице.