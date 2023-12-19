Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»: «горожане» вышли вперёд в концовке первого тайма

«Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»: «горожане» вышли вперёд в концовке первого тайма
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречаются японская «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хоаишом. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира - 2023 . 1/2 финала
19 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
2-й тайм
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Хейбротен – 45+1'     0:2 Ковачич – 52'     0:3 Б. Силва – 59'    

На 45+1-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт в матче — мяч в свои ворота срезал защитник «Уравы» Мариус Хёйбротен. Команда Хосепа Гвардиолы к перерыву ведёт со счётом 1:0.

Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал клубного чемпионата мира, где сразится с бразильским «Флуминенсе». Проигравший, в свою очередь, поборется с египетским «Аль-Ахли» за третье место.

Решающий матч турнира состоится в пятницу, 22 декабря. Начало игры в 21:00 мск. В прошлом году победителем соревнования стал мадридский «Реал».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android