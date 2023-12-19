«Истанбулспор» покинул поле в матче с «Трабзонспором» из-за решения судьи

Матч 17-го тура турецкой Суперлиги был остановлен из-за того, что игроки «Истанбулспора» ушли с футбольного поля в связи с несогласием с решением арбитра. Соперником «Истанбулспора» в этой встрече является «Трабзонспор».

На 68-й минуте нападающий «Трабзонспора» Пол Онуачу поразил ворота соперника головой после подачи Эдина Вишчи и сделал счёт 2:1 в пользу своей команды. Однако за мгновения до этого на линии другой штрафной футболист «Трабзонспора» ударил соперника по лицу в игровом эпизоде. Судья не зафиксировал нарушения правил. При этом он посмотрел VAR.

После этого игроки «Истанбулспора» начали активно спорить с рефери. Президент стамбульского клуба вышел на поле и увёл с него свою команду.

Ранее в составе «Трабзонспора» отличился Трезеге, а за «Истанбулспор» забил Муаммер Сарыкая.