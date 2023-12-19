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«Челси» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на 1/4 финала Кубка лиги

«Челси» — «Ньюкасл»: стартовые составы команд на 1/4 финала Кубка лиги
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Сегодня, 19 декабря, состоится матч четвертьфинала Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Перерыв
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 16'    

Стали известны стартовые составы команд.

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Бадьяшиль, Колвилл, Палмер, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Джексон.

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Ливраменто, Ботман, Ласселлс, Лонгстафф, Гимарайнс, Майли, Альмирон, Гордон, Уилсон.

На пути к четвертьфиналу «Челси» прошёл «Уимблдон» (2:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). «Ньюкасл» оказался сильнее «Манчестер Сити» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Турнирная сетка Кубка лиги
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