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«Манчестер Сити» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» вышел в финал клубного чемпионата мира
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Завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались японская «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хоаишом. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Английская команда разгромила своего соперника (3:0) и вышла в финал турнира.

Клубный чемпионат мира - 2023 . 1/2 финала
19 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Хейбротен – 45+1'     0:2 Ковачич – 52'     0:3 Б. Силва – 59'    
Турнирная сетка КЧМ-2023

На 45+1-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт в матче — мяч в свои ворота срезал защитник «Уравы» Мариус Хёйбротен. На 52-й минуте голом отметился полузащитник «горожан» Матео Ковачич. Ещё спустя семь минут ворота японской команды поразил Бернарду Силва. Матч так и завершился — 3:0.

Таким образом, в решающем матче турнира «Манчестер Сити» сразится с бразильским «Флуминенсе». «Урава Ред Даймондс», в свою очередь, поборется с египетским «Аль-Ахли» за третье место.

Финальный матч состоится в пятницу, 22 декабря. Начало игры в 21:00 мск. В прошлом году победителем соревнования стал мадридский «Реал».

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