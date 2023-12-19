Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — «Хетафе»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Атлетико» — «Хетафе»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
Комментарии

Сегодня в матче 18-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Команды сыграют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Мануэром Моетеро. Начало игры — в 23:30 по московскому времени.

Испания - Примера . 18-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Хетафе
Хетафе

Стали известны стартовые составы команд.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Альварес, Рико, Кармона, Максимович, Милья, Гринвуд, Майораль, Латаса.

«Атлетико»:: Облак, Эрмосо, Савич, Витсель, Де Пауль, Льоренте, Коке, Рикельме, Гризманн, Мората, Лино.

Напомним, «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Хетафе» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр.

Материалы по теме
«Атлетико» — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
Турнирная таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android