«Атлетико» — «Хетафе»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня в матче 18-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Команды сыграют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Мануэром Моетеро. Начало игры — в 23:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Альварес, Рико, Кармона, Максимович, Милья, Гринвуд, Майораль, Латаса.

«Атлетико»:: Облак, Эрмосо, Савич, Витсель, Де Пауль, Льоренте, Коке, Рикельме, Гризманн, Мората, Лино.

Напомним, «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Хетафе» находится на девятой строчке, заработав 25 очков за 17 игр.