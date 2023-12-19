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Родриго Эрнандес стал самым дорогим испанским футболистом в истории

Родриго Эрнандес стал самым дорогим испанским футболистом в истории
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес — самый дорогий испанский футболист в истории. Об этом сообщает El Chiringuito TV в социальной сети Х (бывший Twitter).

Стоимость 27-летнего игрока достигла € 110 млн после недавнего промежуточного обновления на авторитетном интернет-портале Transfermarkt. 21-летний полузащитник каталонской «Барселоны» Педри в данный момент находится на втором месте. По мнению Transfermarkt, его ориентировочная трансферная стоимость — € 100 млн.

В нынешнем сезоне Родриго Эрнандес принял участие в 20 матчах за «Манчестер Сити» во всех официальных турнирах. В этих играх футболист отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

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