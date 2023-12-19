«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» и не сумел догнать «Баварию»

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между бременским «Вердером» и «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Райхелем. Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый мяч был забит на 47-й минуте, когда нападающий «РБ Лейпциг» Луа Опенда вывел свою команду вперёд. На 75-й минуте нападающий «Вердера» Джастин Нджинма сравнял счёт с передачи датского полузащитника Йенса Стаге.

Если бы «РБ Лейпциг» одержал победу, то смог бы сравняться с «Баварией» по количеству очков. Подопечные Марко Розе набрали 33 очка в 16 проведённых матчах. Они занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу и отстают от мюнхенцев на два очка. Правда, у «Баварии» ещё две встречи в запасе. «Вердер» располагается на 13-й позиции с 16 очками после 16 матчей.