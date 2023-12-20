«Ливерпуль» не будет подписывать Пальинью зимой

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья в зимнее трансферное окно не перейдёт в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство мерсисайдцев приняло решение о нецелесообразности подобного приобретения. «Ливерпуль» ставит перед собой другие цели на трансферном рынке. Отмечается, что на португальского хавбека продолжают претендовать сразу несколько топ-клубов, среди которых мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне на счету Пальиньи 15 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Текущее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн. Ранее сообщалось об интересе к Пальинье со стороны «Манчестер Сити».