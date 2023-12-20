Пьянович: количество чемпионств за 20 лет показывает, что у «Спартака» есть проблемы

Бывший нападающий «Спартака» Михайло Пьянович высказался о малом количестве чемпионств у команды за последние 20 лет.

«Руководство «Спартака» ко мне относилось хорошо? По-разному. «Спартак» — самый большой клуб в России, но сколько чемпионств он выиграл за последние 20 лет? Это показывает, что проблемы есть. Моё мнение: нужно по-другому выстроить организацию, чтобы всё было хорошо. Чтобы «Спартак» как при Романцеве несколько раз стал чемпионом», — сказал Пьянович в интервью YouTube-каналу «Дневник Фаната».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году. До этого команда выигрывала чемпионство в России в 2001 году. На тот момент та победа было шестой кряду для красно-белых в чемпионате страны.