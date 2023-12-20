Экс-легионер «Спартака» возмутился введением в России Fan ID

Бывший нападающий «Спартака» Михайло Пьянович выразил недоумение введением в России «паспорта болельщика» (Fan ID).

«Паспорт болельщика? За кого играть в футбол, если не за фанатов? Думаю, что это быстро изменят. Это должно измениться. Кому это нужно? Без фанатов не нужен футбол. Надеюсь, что это изменится и всё вернется будет так, как раньше», — сказал Пьянович в интервью YouTube-каналу «Дневник Фаната».

Fan ID необходим для посещения всех матчей МИР Российской Премьер-Лиги, а также финала Фонбет Кубка России.

Пьянович выступал за «Спартак» с 2003 по 2006 год. За это время нападающий в 61 матче забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Позднее он провёл сезон за «Ростов» и завершил карьеру. На его счету также пять матчей в составе сборной Сербии.