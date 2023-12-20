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«Назад в 2015». ЦСКА опубликовал фото Тамерлана Мусаева из академии

«Назад в 2015». ЦСКА опубликовал фото Тамерлана Мусаева из академии
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Вчера, 19 декабря, московский ЦСКА объявил о подписании 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева из калининградской «Балтики». С 2014 по 2015 год юный футболист занимался в Академии ПФК ЦСКА. Пресс-служба клуба нашла его фотографию из 2015 года.

Фото: ПФК ЦСКА

«Back to 2015 (в переводе с англ. яз. „Назад в 2015“ — Прим. „Чемпионата“)», — подписано фото, опубликованное в официальном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне Тамерлан Мусаев принял участие в 25 матчах за «Балтику» во всех официальных турнирах. В этих играх он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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