«Назад в 2015». ЦСКА опубликовал фото Тамерлана Мусаева из академии

Вчера, 19 декабря, московский ЦСКА объявил о подписании 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева из калининградской «Балтики». С 2014 по 2015 год юный футболист занимался в Академии ПФК ЦСКА. Пресс-служба клуба нашла его фотографию из 2015 года.

Фото: ПФК ЦСКА

«Back to 2015 (в переводе с англ. яз. „Назад в 2015“ — Прим. „Чемпионата“)», — подписано фото, опубликованное в официальном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне Тамерлан Мусаев принял участие в 25 матчах за «Балтику» во всех официальных турнирах. В этих играх он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.