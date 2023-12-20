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«Барселона» рассматривает возможность подписания Калвина Филлипса

«Барселона» рассматривает возможность подписания Калвина Филлипса
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«Барселона» мониторит ситуацию, связанную с возможным уходом полузащитника Калвина Филлипса из «Манчестер Сити». Об этом сообщает Barca Universal. Напомним, английский хавбек практически не появляется на поле в текущем сезоне.

По информации источника, каталонцы готовы сделать предложение о покупке 28-летнего футболиста в январе.

Напомним, «Манчестер Сити» приобрёл полузащитника в июле 2022 года у «Лидса». По данным интернет-портала Transfermarkt, за его переход «горожане» заплатили € 49 млн. Действующий контракт Филлипса с командой из Манчестера рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Калвин принял участие в семи матчах, проведя на поле в общей сложности 258 минут и забив один гол.

Ранее сообщалось об интересе к Филлипсу со стороны «Ювентуса».

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